Більше половини китайців залишили Лівію

Більше 20 тисяч громадян Китаю залишили охоплену протестами Лівію, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на МЗС країни.

За офіційними даними, всього на момент початку заворушень у Лівії жили близько 37 тисяч громадян КНР. Переважна більшість з них - робітники будівельних і комунікаційних компаній.

Як повідомляє МЗС, 1,4 тисячі китайських громадян вже повернулися на батьківщину, 7,2 тисячі чекають відправку на батьківщину на грецькому острові Кріт, більше 2 тисяч - у Туреччині, ще майже 6 тисяч були евакуйовані до Єгипту.

Рішенням управління цивільної авіації КНР впродовж подальших двох тижнів китайські авіакомпанії здійснюватимуть до 15 рейсів до країн, де повернення на батьківщину чекають евакуйовані з Лівії громадяни КНР.