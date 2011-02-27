Туніського прем'єра примусили до відставки
18:22, 27 лютого 2011Світ
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Ганнуші - 11 років голова уряду
Прем`єр-міністр тимчасового уряду Тунісу Мохаммед Ганнуші йде у відставку, повідомляє Бі-бі-сі.
Він оголосив про це на прес-конференції після розлогої промови на захист своєї діяльності у складі уряду.
Відставка Ганнуші відбулася під тиском акцій протесту, на яких демонстранти вимагали його усунення з посади через зв’язки з урядом поваленого президента Бен Алі (Ганнуші 11 років був прем`єром за колишнього президента).
Сьогодні вранці поліція застосувала сльозогіе і дала попереджувальні постріли для розгону демонстрації, яка закликає до створення нового уряду і нової конституції.
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