Евакуацію з Лівії морем призупинено

Евакуацію громадян України, РФ та інших країн СНД на поромі «Святий Стефан» перенесено на 28 лютого через погодні умови.

Про це УНІАН повідомило в прес-службі МНС Росії.

«Вранці 27 лютого в акваторію порту Рас-Лануф (Лівія) прибув пором «Святий Стефан». Проте у зв`язку з погіршенням погодних умов його відправка з евакуйованими громадянами планується на 28 лютого», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за 4 кілометри від порту розташований табір, де чекають відправки понад 1000 осіб. У таборі є все необхідне (продукти харчування, вода, медикаменти), також гарантується безпека табору.

Як повідомляв УНІАН, літаками МНС РФ з Лівії до Москви було евакуйовано 39 громадян України. За інформацією джерела в дипломатичних колах України, на даному поромі планується евакуація щонайменше 40 громадян України.