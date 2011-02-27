США готові надати допомогу противникам Каддафі

Держсекретар США Хіларі Клінтон заявила, що Вашингтон готовий надати допомогу противникам режиму М.Каддафі в Лівії. Вона наголосила, що американська влада зараз "встановлює контакти" з тими, хто "намагається створити уряд, який ідуть на зміну М.Каддафі", а також "готові надати і вже запропонували" їм різні види допомоги, передає Associated Press.

Х.Клінтон зробила свою заяву, прямуючи до Женеви, де ООН проведе зустріч, присвячену ситуації в Лівії. Вона нічого не сказала про можливу військову допомогу бунтівникам і не вимовляла слів "тимчасовий уряд", зауважує РосБізнесКонсалтинг.

Разом з тим двоє сенаторів - республіканець Джон Маккейн і незалежний член сенату Джозеф Ліберман - заявили американським ЗМІ, що Вашингтон повинен визнати "опозиційний уряд" і запропонувати йому гуманітарну допомогу і зброю.