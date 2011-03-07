Військова влада Єгипту розпорядилася відновити спалену церкву

Голова Вищої ради збройних сил Єгипту Хусейн Тантаві дав розпорядження відбудувати церкву в районі Атфіх провінції Хелуан, спалену минулої п`ятниці, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеве телебачення.

Згідно із заявою військових, церква має бути відновлена до Великодня.

Троє родичів-мусульман посварилися через стосунки, які, нібито, існували між донькою одного з їх родини та торговцем-християнином з того ж села. Впродовж сварки почалася перестрілка, два її учасники загинули, ще один одержав вогнепальне поранення. Після похорону жертв сімейної сварки, представники мусульманської громади села попрямували до місцевої церкви, розгромили її і підпалили.

У неділю тисячі єгипетських християн провели демонстрацію в центрі Каїра, щоб привернути увагу влади до цієї проблеми. Єгипетські копти є найбільшою християнською громадою Близького Сходу. За різними даними, вони становлять близько 10% 80-мільйонного населення країни.