Бої в Лівії: десятки вбитих і сотні поранених

З Лівії надходять повідомлення про численних убитих і поранених під час боїв за ряд міст на узбережжі країни, повідомляє Радіо Свобода.

Бі-бі-сі передає з посиланням на місцевих медиків, що до лікарні міста Місрата за останні години доставлені більше 20 убитих і понад сто поранених. У місті Бін-Джавад, також за даними лікарів, загинули щонайменше 7 і поранені більше 50 осіб.

Війська, вірні Каддафі, намагалися штурмувати місто Рас-Лануф на сході країни, але були відбиті повстанцями.

Лівійська влада погодилася пустити в країну групу експертів ООН для оцінки гуманітарної ситуації. Головою місії призначений екс-міністр закордонних справ Йорданії Абделіла аль-Хатіб.

За час боїв з Лівії, за оцінками ООН, втікли близько 200 тисяч осіб.