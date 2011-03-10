Євросоюз заморожує активи п'яти найбільших компаній Лівії

Європейський Союз розширив санкції проти Лівії та режиму Муамара КАДДАФІ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, таке рішення було ухвалене сьогодні на екстреному засіданні Ради закордонних справ ЄС.

Відповідно до рішення, Євросоюз заморозить активи і фінансові ресурси п`яти найбільших компаній Лівії, наближених до М.КАДДАФІ, серед яких Лівійське інвестиційне управління (головний орган країни, що опікується інвестуванням за кордоном прибутків, одержаних від торгівлі нафтою) і Лівійський центральний банк.

Ще одну особу буде додано до списків тих, кому заборонено в`їзд до ЄС і чиї активи буде заморожено. Зараз у цих списках – 26 осіб, включаючи самого М.КАДДАФІ.

Передбачається, що нові санкції наберуть чинності одразу після того, як рішення про них буде оприлюднено в «Офіційному журналі» Євросоюзу.