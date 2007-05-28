Білоруська опозиція відмовилася від єдиного лідера

Білоруська опозиція фактично розкололася і відмовилася від єдиного лідера - екс-кандидата в президенти Олександра МІЛІНКЕВИЧА, який програв минулого року президентські вибори Олександру ЛУКАШЕНКУ, - віддавши перевагу колективному керівництву лідерів політичних партій, передає Рейтер.

За обрання політичної ради з чотирьох десятків чоловік і чотирьох рівноправних співголів для керівництва опозиційною коаліцією проголосували 336 із шестисот делегатів Конгресу демократичних сил, який проходив у Мінську в суботу - неділю.

"Було б дуже добре, якби в Білорусі був загальновизнаний лідер, але такого немає в цьому залі", - сказав, виступаючи на конгресі, керівник Об`єднаної громадської партії Анатолій ЛЕБЕДЬКО, який став одним із співголів коаліції.

Окрім О.ЛЕБЕДЬКА рівноправними співголовами були обрані лідер Білоруського народного фронту Вінцук ВЕЧОРКО, керівник опозиційних комуністів Сергій КАЛЯКІН і заступник голови Соціал-демократичної партії Анатолій ЛЕВКОВИЧ.

О.МІЛІНКЕВИЧ відмовився увійти до політради.

"Я не йду з конгресу, але я пішов з керівництва... Зараз у Білорусі немає єдиного демократично обраного лідера демократичних сил", - сказав О.МІЛІНКЕВИЧ журналістам.

"Консолідація вимагає єдиного лідера. Я не вірю в схему співголовування, я не вірю в ефективність колективного керівництва. Я не можу взяти на себе відповідальність за справу, в яку я не вірю", - сказав він на конгресі.

Як відзначає Рейтер, конгрес, що супроводжувався галасливими суперечками про лідерство і про стратегію дій, фактично продемонстрував розкол білоруської опозиції, що програла президентські вибори.

"Я думаю, тепер реалізовуватимуться дві стратегії. Об`єднання білоруської опозиції - це наша мрія, але, на жаль, вона поки що не виходить", - заявив О.МІЛІНКЕВИЧ журналістам, сказавши, що має намір зосередитися на створенні власного руху "За свободу".