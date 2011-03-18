Влада Лівії заявила, що припиняє всі бойові операції

У відповідь на резолюцію Ради безпеки ООН влада Лівії заявила про припинення військових дій.

Про це на прес-конференції, що транслювалася в прямому ефірі телеканалу "Аль-Джазіра", повідомив міністр закордонних справ Лівії Муса КУСА.

Як передає Lenta.ru, міністр заявив, що відповідно до резолюції 1973, прийнятої напередодні Радою безпеки ООН, його країна негайно припиняє всі бойові операції.

За його словами, лівійський уряд докладе всіх сил для того, аби відновити в країні мир, дотримання прав людини, порядок і верховенство закону.

Крім того, він висловив жаль з приводу того, що РБ ООН заборонила польоти авіації над його країною. М.КУСА сказав, що це матиме негативні наслідки для населення країни. Також він заявив, що жителі Лівії постраждають від замороження активів Тріполі за кордоном.

Міністр назвав "нерозумним" рішення світової спільноти використовувати силу проти урядових військ і оголосив, що уряд Лівії готовий до діалогу з усіма силами, які зацікавлені в збереженні суверенітету й територіальної цілісності країни.

Наприкінці своєї промови М.КУСА закликав світову спільноту направити до Лівії спеціальні комісії, які на місці зможуть розібратися в тому, що відбувається, й ухвалити відповідні рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, яка передбачає введення заборони на польоти лівійської авіації, вимагає від прихильників і супротивників лідера країни Муамара КАДДАФІ негайного припинити вогонь, а також дозволяє світовій спільноті вжити всіх необхідних заходів для недопущення насильства щодо мирного населення Лівії. До цих заходів відноситься завдання ударів з повітря по лояльних М.КАДДАФІ силах, проте виключається ведення наземних військових операцій.

Про готовність завдати авіаударів по урядових силах Лівії заявили Франція, США, Велика Британія, Норвегія, Бельгія, Канада, Катар і Об`єднані Арабські Емірати.