Припинення вогню в Лівії призвело до падіння цін на нафту

Сьогоднішня заява лівійської влади про припинення вогню і всіх військових операцій у Джамахирії призвела до падіння цін на нафту.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, увечері на Міжконтинентальній біржі ф`ючерсних операцій у Лондоні вартість контрактів на травневі постачання суміші Брент, яка складається з нафти, що видобувається з різних свердловин на шельфі Північного моря, впала на 32 центи – до 114,58 дол. за баррель.

До оголошення про припинення вогню вартість барреля Техаської світлої нафти трималася на торгах Нью-Йоркської товарної біржі на рівні 103,66 дол. Проте після нього контракти на цей вид нафти впали до 101,23 дол., але потім знову підвищилися на 21 цент.

Як повідомляв УНІАН, у відповідь на резолюцію Ради безпеки ООН влада Лівії заявила про припинення військових дій.

Міністр закордонних справ Лівії Муса КУСА заявив, що відповідно до резолюції 1973, прийнятої напередодні Радою безпеки ООН, його країна негайно припиняє всі бойові операції.

За його словами, лівійський уряд докладе всіх сил для того, аби відновити у країні мир, дотримання прав людини, порядок і верховенство закону.

Крім того, він висловив жаль з того приводу, що РБ ООН заборонила польоти авіації над його країною. М.КУСА сказав, що це матиме негативні наслідки для населення країни. Також він заявив, що жителі Лівії постраждають від заморожування активів Тріполі за кордоном.

Міністр назвав "безрозсудним" рішення світової спільноти використовувати силу проти урядових військ і оголосив, що уряд Лівії готовий до діалогу з усіма силами, які зацікавлені в збереженні суверенітету й територіальної цілісності країни.

Наприкінці своєї промови М.КУСА закликав світову спільноту направити до Лівії спеціальні комісії, які на місці зможуть розібратися в тому, що відбувається й прийняти відповідні рішення.