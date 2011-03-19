В Японії сталися ще два землетруси

Два землетруси магнітудою 5,4 і 5,9 сталися у суботу біля східного узбережжя Японії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

Підземні поштовхи зафіксовані о 10.27 і о 11.23 ранку за місцевим часом біля східного узбережжя японського острова Хонсю. Епіцентри землетрусів знаходилися на глибині відповідно дев`ять кілометрів і 24 кілометри. Попередження про загрозу цунамі не оголошувалося.

Більш як 260 повторних землетрусів магнітудою 5,0 і вище були зареєстровані за останній тиждень біля східного узбережжя Японії, повідомило японське агентство Кіодо з посиланням на метеорологічне управління країни. За даними управління, всього з минулої п`ятниці біля узбережжя країни сталися 262 землетруси. Цей показник став рекордним і в 2,5 рази перевищив частоту афтершоків, зареєстрованих після землетрусу магнітудою 8,2, який стався у 1994 році біля східного узбережжя острова Хоккайдо.

Як відзначає агентство Кіодо, японські метеорологи вважають, що вірогідність повторення поштовхів магнітудою вище за п`ять балів за 7-бальною японською шкалою знизилася за останні три дні з 40% до 30%.