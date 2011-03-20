Опозиція просить ООН втрутитись і в Ємені

Єменська опозиція після розгону владою демонстрації в Сані цього тижня, коли загинули 52 людей, попросила допомоги у світової спільноти, повідомляє Deutsche Welle.

У зверненні опозиції до Ради безпеки ООН наголошується, що «Рада Безпеки має взяти на себе політичну й моральну відповідальність і вжити заходів для захисту цивільного населення Ємену.

Незважаючи на застосування владою сили, єменська опозиція продовжує демонстрації, вимагаючи відставки Алі Абдалли Салеха з посади президента країни. 19 березня до акцій протесту в Сані приєдналися кілька тисяч вчителів. Всього в центрі столиці зібралися десятки тисяч людей. Багато з них скандували: «Ми не здамося, доки не скинемо цього шкуродера».