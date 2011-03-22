Ситуація в Лівії та Японії не вплинула на енергоринок ЄС

Ситуація в Північній Африці, у ряді країн якої відбуваються політичні заворушення, а також в Японії не вплинули на енергетичний ринок Євросоюзу, заявив міністр національного розвитку Угорщини (країни, яка головує в ЄС) Тамаш Феллегі за підсумками позачергової ради міністрів енергетики Союзу.

"Мета цієї зустрічі - визначити можливі наслідки від поточної енергетичної кризи для Європи. Поточна криза включає події в Північній Африці і Японії... ми дійшли висновку, що енергетичний ринок і європейські споживачі або не були зачеплені, або спроможні добре впоратися з поточною енергетичною ситуацією", - цитує РІА "Новости".