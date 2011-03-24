В Ємені заборонене мовлення "Аль-Джазіри"

Влада Ємену припинила мовлення в країні супутникового телеканалу "Аль-Джазіра". Про це повідомила сама телекомпанія, передає Радіо Свобода.

Раніше єменська влада звинуватила "Аль-Джазіру" в симпатіях до учасників масових антиурядових виступів.

У середу парламент Йемену схвалив введення в країні надзвичайного стану на 30 днів. Опозиція бойкотувала голосування. У країні припиняється дія конституції, вводиться заборона на акції протесту, дозволені арешти без правових підстав, вводиться цензура.

Майже два місяці єменські активісти борються за розширення політичних свобод і обмеження влади президента Алі Абдулли Салеха, який перебуває при владі вже більше 30 років.