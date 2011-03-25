У Польщі пояснили, чому заборонили возити високопосадовців на Ту-154

Опублікований в польському тижневику Polityка матеріал про майже катастрофу другого урядового літака Ту-154 під час тренувального польоту в лютому є „великим перебільшенням”.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав прес-секретар Міністерства оборони Польщі Януш СЕЙМЕЙ.

”Це (повідомлення тижневика) сенсаційно звучить, але насправді це був звичайний інцидент”, - сказав він.

Прес-секретар сказав, що життю екіпажу, який керував літаком того дня, нічого не загрожувало.

„Це велике перебільшення”, - оцінив Я.СЕЙМЕЙ публікацію тижневика.

Прес-секретар сказав, що подібні інциденти трапляються під час тренувальних та інших польотів, і кожен з них – згідно з прийнятими стандартами – описується.

За його даними, щороку може ставатися від кількох до більш ніж десяти таких інцидентів.

Водночас Я.СЕЙМЕЙ повідомив, що Міністерство оборони Польщі заборонило використання другого урядового літака Ту-154 для перевезення високопосадовців, поки не буде підтверджена безпечність його експлуатації.

За його словами, відповідне рішення прийняв міністр оборони Богдан КЛІХ через рекомендацію російського „РосАвіаНагляду” (РАН) не експлуатувати літаки Ту-154.

Прес-секретар зазначив, що польська влада також близько двох тижнів тому направила РАНу запит, чи видана рекомендація теж стосується польського урядового Ту-154, який виготовлений на спеціальне замовлення та має клас „люкс».

За його словами, росіяни ще не відповіли на цей запит.

Я.СЕЙМЕЙ сказав, що польські високопосадовці ще не літати на Ту-154, котрий отримали після ремонту в Росії у вересні минулого року.

За його даними, весь цей час літак використовувався лише для тренувальних польотів.

Як повідомляв УНІАН, Polityка написала 24 березня про те, що другий урядовий Ту-154 ледь не потрапив в авіакатастрофу у лютому цього року.

За даними видання, катастрофа могла статися через помилку головного пілота, який в неправильному порядку виконав кілька стандартних процедур під час злету, а від трагедії екіпаж врятував механік, котрий вчасно помітив помилку.

Раніше представники польської влади заявляли, що літак Ту-154 після завершення тестів його безпечності після генерального ремонту в Росії буде використовуватися для перевезення найвищих високопосадовців.

У лютому польська влада повідомила про поломку одного із приладів відремонтованого на російському заводі літака.

Польська влада мала в своєму розпорядженні лише два літаки Ту-154, які здатні виконувати трансатлантичні рейси, один з який на борту з Президентом Польщі Лехом Качинським та групою високопосадовців розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом.