НАТО обіцяє «акуратно» застосовувати силу в Лівії

01:15, 28 березня 2011
Світ
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Керуватимуть усіма діями

Командування НАТО заявляє, що буде дуже акуратно підходити до застосування сили для забезпечення безпеки мирного населення Лівії і у разі проведення військових операцій на густонаселеній території, повідомляє AFP.

Раніше держсекретар США Хіларі Клінтон висловила задоволення рішенням НАТО узяти на себе забезпечення безполітного режиму в небі над Лівією і висловила точку зору, що альянсу слід узяти повне керівництво над операцією.

Газета.ру

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