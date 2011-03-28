НАТО обіцяє «акуратно» застосовувати силу в Лівії
01:15, 28 березня 2011Світ
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Керуватимуть усіма діями
Командування НАТО заявляє, що буде дуже акуратно підходити до застосування сили для забезпечення безпеки мирного населення Лівії і у разі проведення військових операцій на густонаселеній території, повідомляє AFP.
Раніше держсекретар США Хіларі Клінтон висловила задоволення рішенням НАТО узяти на себе забезпечення безполітного режиму в небі над Лівією і висловила точку зору, що альянсу слід узяти повне керівництво над операцією.
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