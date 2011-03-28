НАТО обіцяє «акуратно» застосовувати силу в Лівії

Командування НАТО заявляє, що буде дуже акуратно підходити до застосування сили для забезпечення безпеки мирного населення Лівії і у разі проведення військових операцій на густонаселеній території, повідомляє AFP.

Раніше держсекретар США Хіларі Клінтон висловила задоволення рішенням НАТО узяти на себе забезпечення безполітного режиму в небі над Лівією і висловила точку зору, що альянсу слід узяти повне керівництво над операцією.

Газета.ру