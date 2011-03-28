Голова МЗС Словаччини поки не зміг зрозуміти глибину українських реформ

Міністр закордонних справ Словаччини Мікулаш ДЗУРІНДА відзначає, що поки не зміг зрозуміти, наскільки глибокі реформи проводить Україна на шляху до інтеграції в ЄС.

Про це він заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі, коментуючи відповідь міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА на його прохання назвати три основні пріоритети країни на шляху до євроінтеграції.

«Дуже важко оцінити реальний підхід уряду до цих реформ з того, що я почув, уважно слухаючи мого колегу. Час покаже», - сказав М.ДЗУРІНДА.

Він відзначив, що поставив запитання про пріоритети, виходячи з власного досвіду.

«Якщо реформи є змістовними і справді глибокими, якщо модернізація – швидка і сильна, результати прийдуть швидше, і репутація країни буде вищою. І ви зможете скористатися перевагами принципу «Більше за більше», ось що ховалося за моїм запитанням», - сказав міністр закордонних справ Словаччини.

Водночас він відзначив, що відповіді його українського колеги були дуже загальними, і не дали можливості оцінити реальний зміст реформ.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня ввечері під час засідання, присвяченого Європейської політики сусідства, у рамках Брюссельського форуму, відповідаючи на запитання міністра закордонних справ Словаччини Мікулаша ДЗУРІНДИ, міністр закордонних справ України К.ГРИЩЕНКО назвав три пріоритети, які Україна бачить перед собою на шляху до Європейського Союзу.

«Перша річ, що стосується європейського порядку дня для нас, - це завершення переговорів щодо угоди про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він відзначив, що тут йдеться не лише про питання зовнішньої політики, а й про внутрішні реформи, які, за його словами, «навіть не ініціювалися» за останні 20 років.

«Це реформа бюджетного процесу, адміністративна реформа, пенсійна реформа, реформа оподаткування», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Другим пріоритетом, на думку міністра, є лібералізація і скасування візового режиму для громадян України. Для цього, за його словами, також необхідні серйозні зміни всередині країни, включаючи, зокрема, і «дорогі» реформи.

Ще одним пріоритетом, за словами К.ГРИЩЕНКА, є впровадження сучасних технологій комунікації між урядом і громадянами.