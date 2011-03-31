Голова МЗС Лівії втік до Лондона

Міністерство закордонних справ Великобританії підтвердив прибуття голови зовнішньополітичного відомства Лівії Мусси Кусси до Лондона.

"Ми можемо підтвердити, що М.Кусса прибув до лондонського аеропорту Фарнборо з Тунісу. Він прилетів з власної волі. Нас він повідомив, що залишає свою посаду. Зараз ми обговорюємо з ним ситуацію і про деталі повідомимо пізніше. М.Кусса один з найбільш високопоставлених людей в Лівії, в його обов`язку входило представляти режим на міжнародному рівні - те, чого він більше не хоче робити. Ми підтримуємо всіх людей з оточення Муаммара Каддафі покинути його", - цитує повідомлення МЗС РосБізнесКонсалтинг.

Водночас Форін офіс не надав інформації про надання колишньому міністрові уряду М.Каддафі політичного притулку.

Голова лівійського МЗС М.Кусса прибув до Великобританії, де попросив політичного притулку. За словами його друга Нормана Бенотмана, міністр залишив уряд і країну на знак протесту проти насильства над цивільним населенням, яке здійснюють війська М.Каддафі.

М.Кусса - один з ключових прихильників М.Каддафі, а також ініціатор корінного розвороту в лівійській зовнішній політиці, який дозволив країні вийти з міжнародної ізоляції, в якій вона перебувала впродовж багатьох років.