Охоронцям Саркозі видали «бронепарасольки»

Охоронці президента Франції Ніколя Саркозі обзавелися новим аксесуаром - чорною парасолькою, яка, відкриваючись, перетворюється на оборонний щит, повідомила британська газета The Times.

Парасолька розроблена компанією Le Vйritable з Шербура, портового міста, яке після знаменитого музичного фільму 1964 року "Шербурські парасольки" асоціюється з парасольками.

"Якщо Ніколя Саркозі і Карла Бруні піддадуться нападу зловмисників, озброєних каменями або помідорами, або навіть злих собак, охоронцям потрібно буде просто розкрити перед ними свої стильні високотехнологічні парасольки", - наголошується в статті, зміст якої наводить сайт InoPressa.ru.

Охоронці по всьому світу давно використовують для захисту своїх клієнтів щити, схожі на дипломати. За словами виробників, ParaPactum, який коштує 7 тисяч євро за штуку, - це перший щит у вигляді чорної парасольки.

Охоронцям Саркозі вже доводилося розкривати щитки, прикриваючи президента від розсерджених співгромадян в його поїздках по країні. Після цих інцидентів Саркозі звільнив керівників поліцейських підрозділів, які допустили небезпечне наближення незадоволених французів до його персони, нагадує Newsru.