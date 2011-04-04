Війська ООН намагаються захистити жителів міста Дуекуе в Кот-д'Івуарі

Війська ООН намагаються захистити десятки тисяч жителів міста Дуекуе в Кот-д`Івуаре, в якому вже вбиті сотні людей. Мешканці Дуекуе сховалися в церкві міста. Кореспондент Бі-бі-сі бачив близько 20 тіл на узбіччі місцевої дороги.

За даними міжнародного Червоного Хреста, за останній тиждень жертвами зіткнень між громадами в Дуекуе стали щонайменше 800 осіб.