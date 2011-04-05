У другому турі виборів президента Гаїті перемагає співак

Співак Мішель МАРТЕЛЛІ виграє другий тур президентських виборів на Гаїті.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це повідомляє виборча рада країни.

За останніми даними, М.МАРТЕЛЛІ набрав 67,57% голосів виборців.

Колишня перша леді країни Мірланд МАНІГА набрала 31,74% голосів.

Ці підрахунки поки що оголошені попередніми.

Як повідомляв УНІАН, другий тур виборів Президента на Гаїті відбувся 20 березня.

Перший тур пройшов у листопаді минулого року і ознаменувався безпорядками.