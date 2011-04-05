Україна близька до узгодження спірних питань з ЄС

Україна близька до вирішення проблем зі вступу до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це йшлося в Брюсселі, де 4-8 квітня відбувається 16-й раунд переговорів щодо створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС.

Як зазначається в повідомленні, є бажання обох сторін знайти точки перетину інтересів і вирішувати проблемні питання. Незважаючи на те, що в деяких позиціях доводиться йти на поступки, вигода для України від приєднання до зони вільної торгівлі буде набагато більша, відзначають в КМУ.

Згідно з повідомленням, українська делегація, яку на переговорах очолює заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, обговорить ряд важливих питань щодо усунення існуючих перешкод і недоробок.

Зокрема, під час раунду відбудеться подальше обговорення положень майбутньої зони вільної торгівлі Україна-ЄС щодо сфери послуг, стійкого розвитку і торгівлі, енергетичних питань, тарифної пропозиції. Також сторони обговорять питання санітарних і фітосанітарних заходів, прав інтелектуальної власності, географічних вказівок. Розглянуть парламентери і питання інструментів торгового захисту, правила походження товарів, митної співпраці, технічних бар`єрів у торгівлі.

Разом з тим у повідомленні зазначається, що «торговий напрям» України не обмежується лише європейськими координатами. Зокрема, триває нарощування обсягів торгівлі з Російською Федерацією. На сьогодні перед українцями стоїть ще одне важливе завдання: знайти таку форму взаємин з Митним союзом Росії та Казахстану, яка б дозволила одночасно розвивати торгівлю з країнами СНД і реалізовувати стратегічний курс на євроінтеграцію, говориться в повідомленні.