Протести в Ємені набирають сили

За інформацією державного телебачення Ємену, троє людей загинули в столиці країни Сані у зіткненнях між прихильниками президента Алі Абдулли Салеха та солдатами, що перейшли на бік опозиції. Ще п`ятнадцять осіб було поранено.

Кореспондент Бі-бі-сі в Сані передає, що кількість протестувальників неухильно зростає. Вони встановили намети на дорозі, яка веде до президенського палацу.

Зіткнення поновилися також у місті Таїз. За словами очевидців, снайпери на дахах відкрили вогонь по демонстрантах. Це сталося через кілька годин після нападу на учасників маршу протесту, в результаті якого постраждали сотні людей.

Щонайменше п`ятнадцять осіб були вбиті в Таїзі в понеділок, коли сили безпеки відкрили вогонь по маніфестантах.