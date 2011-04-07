Румунія просить Європарламент позбавити імунітету свого депутата

Міністерство юстиції Румунії просить Європарламент позбавити імунітету депутата Адріана СЕВЕРІНА (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, Румунія) у зв`язку з корупційним скандалом.

Про це заявив 6 квітня віце-президент Європейського парламенту Джанні ПІТТЕЛЛА (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, Італія) на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Він повідомив, що запит буде передано на розгляд Комітету з юридичних питань. Комітет має буде призначити доповідача і планує обговорити це питання найближчим часом, після чого питання буде винесено на голосування сесії Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня А.СЕВЕРІН заявив про свій вихід з Соціал-демократичної партії Румунії, хоча й заперечує незаконні дії.

А.СЕВЕРІН при цьому відмовився складати з себе повноваження депутата Європарламенту, як це зробили двоє його колег, також викритих у корупції – словенський депутат Зоран ТАЛЕР і австрійський депутат Ернст ШТРАССЕР.

За даними англійської Sunday Times, всі троє погодилися прийняти 100 тис. євро на рік в обмін на пропозиції про зміни до законодавства Євросоюзу.