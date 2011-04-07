У Газпромі вже знають про плани приватизації Нафтогазу

Створення спільного підприємства між російським газовим монополістом ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" ускладнюється запланованою приватизацією українського холдингу. Про це повідомив журналістам у Москві заступник глави "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ, передає РІА «Новости»

«Українські керівники мають плани щодо приватизації «Нафтогазу». Ми були в Україні два дні тому, і на справедливе запитання, що входитиме в активи "Нафтогазу", з урахуванням того, що ГТС належить державі, ми відповіді не одержали", - сказав він.

У зв`язку з цим В.ГОЛУБЄВ зазначив, що оцінити активи для СП важко.

Заступник глави "Газпрому" нагадав, що українське законодавство не дозволяє відчужувати газотранспортну систему. Відповідно майбутнім інвесторам "Нафтогаза" важко оцінити перспективи цієї компанії, підкреслив він.

Довідка УНІАН. У квітні 2010 року в Сочі, за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ була висловлена пропозиція про об`єднання ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".

У грудні 2010 року глава правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР і міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО домовилися про створення двох спільних підприємств: з видобутку газу з вугільних пластів на території України і з розробки структури Паласа на шельфі Чорного моря. Також у грудні 2010 року "Газпром" і "Нафтогаз" підписали меморандум про створення СП для видобутку метану з вугільних пластів.

У березні 2011 року рада директорів ВАТ "Газпром" доручила правлінню холдингу продовжити роботу з Україною щодо створення спільних підприємств у галузі видобування вуглеводнів.

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ минулого тижня заявив, що не виключає часткову приватизацію НАК «Нафтогаз України» для оптимізації його роботи. Глава НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН на початку березня говорив, що компанія може провести IPO в 2012-2013 роках.

1 квітня 2011 р. міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Кабінет міністрів України має намір продати до 25% акцій НАК «Нафтогаз України».

«У нас справді прийняте принципове рішення про те, що до 25% акцій «Нафтогазу» буде продано на фондовій біржі. І це цілком цивілізований шлях, цивілізований механізм, який запропонували наші консультанти – компанія Маккензі (юридична компанія Baker & McKenzie – УНІАН)», - сказав міністр. За його словами, уряд розраховує одержати за міноритарний пакет акцій НАК «Нафтогаз України», за найпесимістичнішими прогнозами, 5-6 млрд. дол.

У той же час він відмовився оцінити точну вартість компанії. За словами Ю.БОЙКА, «Нафтогаз України» коштує дорожче, ніж 10-12 млрд. дол., як оцінюють його деякі експерти.