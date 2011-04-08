У результаті нового землетрусу в Японії загинули двоє людей

У результаті землетрусу магнітудою 7,4, яке сталося в ніч на 8 квітня на сході Японії, загинули двоє людей, повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство "Кіодо".

63-річна мешканка префектури Ямагата померла, коли припинив працювати її апарат для штучного дихання. Збій у роботі апарату стався через відключення електрики, викликане землетрусом.

Ще одна людина загинула в префектурі Міягі. Як передає телекомпанія NHK, жертвою природного катаклізма став 79-річний чоловік. Після землетрусу він був знайдений непритомний і доставлений до лікарні, де і помер.

Поранення в результаті нового сильного землетрусу одержали близько ста людей. Агентство Jiji Press повідомляє про 130 потерпілих.