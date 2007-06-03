Хто стане генеральним примарем у Кишиневі
10:39, 03 червня 2007Світ
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У Молдові вибори до місцевих органів влади
У Молдові сьогодні проходять вибори до місцевих органів влади.
Голосування розпочалося о 7.00 за місцевим часом і триватиме до 21.00. Відкрилися 1934 дільниці, об`єднані в 898 виборчих рад.
Усього має бути обрано 900 голів адміністрацій населених пунктів і більш як 12 тисяч місцевих радників, сказав співрозмовник агентства.
У виборах беруть участь 19 політичних об`єднань. Як вважають експерти, найбільший інтерес викликає голосування за генерального примара (мера) Кишинева. Усього претендентів на цю посаду 18, але найбільші шанси, на думку аналітиків, у кандидата від правлячої в Молдові компартії В’ячеслава ІОРДАНА.
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