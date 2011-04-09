В Японії стався ще один землетрус

Сьогодні на півдні Японського архіпелагу стався ще один землетрус магнітудою 5,7.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на національне метеорологічне управління.

За його даними, епіцентр землетрусу знаходився поблизу південної частини острова Танегасма (префектура Кагосима), де розташований єдиний в країні космодром, на глибині близько 10 кілометрів. Про руйнування не повідомляється, небезпеки цунамі немає. Могутні підземні поштовхи були зафіксовані також в префектурах Кагосима, Ойта, Міядзаки, Хіросима, Ехіе, Коті та Кумамото.

З початку поточної доби на території Японії сталося вже понад десяток землетрусів магнітудою більше 4. Найчастіше поштовхи реєструвалися на північному сході острова Хонсю.

За прогнозами фахівців, підвищена сейсмічна активність на тихоокеанському узбережжі Японії, яка спостерігається тут після березневого стихійного лиха безперервно упродовж місяця, триватиме ще якийсь час.

Як повідомляв УНІАН, в Японії 11 березня стався потужний землетрус, який призвів до виникнення цунамі. Жертвами стихії стали понад 12 тисяч осіб, сталася аварія на АЕС «Фукусима-1», наслідки якої досі не ліквідовано.