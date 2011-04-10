У Японії проходять вибори до місцевих органів влади

В Японії проходять вибори до місцевих органів влади. Результати виборів виявляться життєво важливими для визначення шляху, яким піде Японія після найжахливішої катастрофи в післявоєнний час, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на місцевих оглядачів.

У Токіо сотні людей вийшли на демонстрацію протесту - вони вважають, що уряд не справляється з витоком радіації на АЕС "Фукусіма".

Тим часом прем`єр-міністр Наото Кан відвідує міста, що постраждали від землетрусу і цунамі.