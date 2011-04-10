Куди Медведєв і Коморовський кластимуть квіти, ще не зрозуміло

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ не планує скасовувати запланований на завтра, 11 квітня, візит до Росії, під час якого спільного із Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ має вшанувати пам’ять жертв Смоленської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні польським ЗМІ заявив радник Президента Томаш НАЛЕНЧ.

Він назвав „бездушним” вчинком заміну росіянами таблички з написом на камені, встановленому на місці падіння польського літака, зауваживши, що на сьогодні ще не визначено місце, куди обидва президенти покладатимуть квіти.

„Я не уявляю собі, аби два президенти, будучи в Катині, на з’явилися на місці авіакатастрофи та не вшанували пам’ять жертв”, - додав він.

Т.НАЛЕНЧ також висловив думку, що табличку на камені замінили без вказівки Кремля.

Сьогодні представники найбільшої опозиції партії "Право і справедливість" заявили, що очікують на скасування візиту Б.КОМОРОВСЬКОГО до Росії через інцидент із заміною таблички.

Як повідомляв УНІАН, перші заходи із відзначення перших роковин Смоленської трагедії, які пройшли вчора в Смоленську, розпочалися зі скандалу. Виявилося, що росіяни без відома поляків замінили табличку на меморіальному камені на місці катастрофи, виключивши згадку про те, що делегація їхала на відзначення 70-х роковин Катинської трагедії.

Родичі жертв назвали дії росіян "приниженням поляків", а МЗС Польщі заявив, що глава держави не буде покладати квіти під замінену табличну під час візиту до Смоленська 11 квітня.

Сьогодні губернатор Смоленської області Сергій АНТУФЬЄВ заявив, що Польща не узгоджувала встановлення таблички з написом на місці падіння Ту-154. Він повідомив, що меморіальна дошка, встановлена на місці аварії польського Ту-154 під Смоленськом без узгодження з російською стороною й потім замінена на іншу, відправлена як експонат у Катинський меморіал за 20 кілометрів від Смоленська.