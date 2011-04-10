Прихильники Каддафі написали конституцію

Прихильники лідера лівійської джамахірії Муаммара Каддафі заявили про підготовку конституції країни. Голова Вищого народного конгресу (парламенту Лівії) Мухаммед Зваї повідомив, що чорновий проект основного закону вже готовий. Заступник міністра закордонних справ Лівії Халед Каїм висловив надію, що незабаром цей документ буде прийнятий, повідомляє Лента.ру.

Як пише Reuters, у лівійському керівництві не пояснили, яким буде політичний лад країни відповідно до конституції і яке місце в новій політичній системі займе Каддафі. Один з розробників основного закону заявив, що йдеться про "лівійську версію", і зазначив, що населення в більшості своїй хоче бачити Каддафі у влади.

Наразі Лівія не має конституції, а Каддафі не займає в країні ніяких офіційних посад. Цим фактом він, зокрема, неодноразово пояснював неможливість відставки. Формальним головою держави є генеральний секретар Вищого народного конгресу.

Противники Каддафі, які контролюють східну частину країни, прагнуть повного усунення лідера джамахірії і членів його сім`ї від влади. Учасники західної коаліції, які проводять військову операцію в Лівії, за повідомленнями преси, готові до компромісних варіантів.