У Токіо відбувся 15-тисячний мітинг проти атомної енергетики

15 тисяч осіб в неділю в Токіо провели демонстрацію проти атомної енергетики на тлі триваючої кризи навколо аварії АЕС "Фукусима-1".

Як передає агентство Кіодо, акція протесту відбувалася під музику у стилі рок і реггі, яку виконували музиканти в яскравому одязі.

"Ні ядерним бомбам!.. No more Фуксима!", - скандували присутні перед залізничною станцією Коендзі, багато хто з яких привів з собою маленьких дітей.

Як повідомляв УНІАН, після руйнівного землетрусу 11 березня і спричиненого надзвичайної ситуації. Згодом на кількох енергоблоках сталися вибухи, що призвели до викиду радіоактивних елементів в атмосферу. Влада евакуювала людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС. Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення у низці районів Японії радіоактивних елементів у повітрі, морській і питній воді, продуктах харчування.

На початку тижня компанія, яка обслуговує АЕС, розпочала скидання 11,5 тисячі тон низькорадіоактивної води в Тихий океан, щоб використовувати звільнені резервуари для високорадіоактивної води. Представники компанії заявили, що жалкують про ухвалене рішення, але в цій ситуації - це єдиний вихід.