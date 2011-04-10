Російська опозиція закликає змінити закон про партії

У Москві делегати міжнародної конференції, присвяченої подальшим парламентським і президентським виборам у Росії, закликали владу змінити законодавство про партії, повідомляє Радіо Свобода.

Запропоновано, зокрема, зменшити необхідну для реєстрації партії кількість її членів, знизити прохідний бар`єр на виборах до Держдуми та регіональних парламентів.

Серед авторів звернення - голова Московської Гельсинкськох групи Людмила Алексєєва, керівник комітету "Громадське сприяння" Світлана Ганнушкіна, голова центру "Меморіал" Олег Орлов.

Організатором конференції виступив рух "За права людини" на чолі з Левом Пономарьовим. Серед учасників - опозиційні політики Михайло Касьянов і Борис Немцов, члени Європарламенту.