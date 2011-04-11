У Тунісі арештований брат поваленого президента

Туніські спецслужби заарештували брата екс-президента країни Бена Алі, поваленого в результаті політичного перевороту в січні. Згідно із заявою міністра внутрішніх справ Тунісу, на яке посилається Reuters, Слах Бен Алі арештований в неділю ввечері в місті Сусс. Причини арешту й інші подробиці поки не повідомляються.

Раніше понад 30 членів сім`ї Бена Алі були арештовані «за злочини проти батьківщини».