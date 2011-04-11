У Путіна - три авто: два ГАЗи і «Нива» з причепом (декларація)

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у 2010 році заробив близько 120 тис. дол., тоді як дохід прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА становив близько 180 тис. дол.

Про це йдеться у деклараціях, поширених прес-службою Кремля і прес-службою уряду РФ

«Дохід за 2010 рік – 3 млн. 378 тис. 673,63 крб. (близько 120 тис. дол.)», - зазначається в декларації Президента РФ.

Також Д.МЕДВЕДЄВ спільно дружиною Світланою МЕДВЕДЄВОЮ володіє квартирою у Російській Федерації площею 367,8 кв. м.

Окрім цього, він має у банках Російської Федерації 14 рахунків на загальну суму 4 млн. 961 тис. 528,98 крб. (близько 177 тис. дол.) і володіє на умовах оренди земельною ділянкою в Російській Федерації площею 4700 кв. м.

Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ має легковий автомобіль ГАЗ 20 «Победа» 1948 року випуску.

Водночас, С.МЕДВЕДЄВА окрім спільної квартири володіє в Російській Федерації двома машино-місцями загальною площею 32,5 кв. м. і легковим автомобілем «Фольксваген Гольф» 1999 року випуску. С.МЕДВЕДЄВА має в банках Російської Федерації три рахунки на суму 0,0 крб.

Син президентського подружжя Ілля за звітний період з 1 січня 2010 року до 31 грудня доходів не мав, майна, що належить йому на правах власності, вкладів у банках, цінних паперів, зобов`язань майнового характеру не мав.

За інформацією прес-служби уряду РФ, дохід В.ПУТІНА у 2010 році збільшився на 29,6%, і досяг 5,042 млн. крб. (близько 180 тис. дол.).

У власності В.ПУТІНА, як і раніше, три автомобілі - ГАЗ М 21, ГАЗ М-21Р і «Нива», а також причіп «Скіф». Окрім цього, російському прем`єру з нерухомого майна належить квартира (на правах власності), є в безстроковому користуванні і квартира площею 153,7 кв. м, земельна ділянка під індивідуальне житлове будівництво (1500 кв. м), гараж на 18 кв. м в безстроковому користуванні і місце на колективній стоянці. Вся нерухомість знаходиться в Росії.

Дружина В.ПУТІНА не володіє нерухомим майном. Її дохід в 2010 році становив близько 5 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, дохід Д.МЕДВЕДЄВА за 2009 рік становив 3,3 млн. крб. (близько 113 тис. дол.), дохід В.ПУТІНА у 2009 році становив 3,89 млн. крб. (близько 132 тис. дол.).