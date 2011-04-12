У Мінську кінцеві станції метро забезпечили металодетекторами

У Мінську з метою посилення безпеки після вибуху на станції “Жовтнева” на кінцевих станціях метрополітену встановлено металодетектори.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі МВС Білорусі, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Білорусі Анатолій КУЛЄШОВ.

"Станції метро ми посилили металодетекторами, як переносними, так і стаціонарними. На кінцевих станціях Мінського метрополітену ми встановили вже 15 таких пристроїв. Ця робота триватиме до того моменту, поки не будуть встановлені особи, причетні до здійснення цього зухвалого злочину", - сказав А.КУЛЄШОВ.

Міністр підкреслив, що правоохоронні органи переведені на посилений режим несення служби не тільки на об`єктах транспортної інфраструктури в столиці, але й по всій країні. "Особливу увагу ми приділяємо місцям масового скупчення людей", - зазначив він.

За словами А.КУЛЄШОВА, на даний час правоохоронні органи Білорусі і фахівці ФСБ Росії аналізують відеозаписи, які були зроблені на станціях метро і прилеглих до них вулицях.

А.КУЛЄШОВ також спростував інформацію про те, що 9 квітня до органів внутрішніх справ надходила інформація про жінок-шахідів, які нібито готувалися до такого теракту. "Ніякі жінки за фотороботами не розшукуються. Такої інформації до органів внутрішніх справ не надходило", - підкреслив міністр.

За його словами, фотороботи осіб, яких підозрюють у причетності до теракту, складалися на підставі свідоцтв пасажирів метро. "У процесі роботи від громадян, які виявилися небайдужими до цієї трагедії, вони нам дійсно дали інформацію відносно конкретних осіб, яких вони описали і які у них викликали підозри. Такі фотороботи вже є, вони розмножуються і будуть запущені для подальшої роботи", - повідомив А.КУЛЄШОВ.