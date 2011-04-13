Супротивники Каддафі просять зброю

Сформованний лівійськими повстанцями Національна перехідна рада просить надати їй зброю для захисту від військ Каддафі, повідомив офіційний представник МЗС Італії Мауриціо Массарі після зустрічі в Римі міністра Франко Фраттіні з представниками лівійської опозиції.

Повстанці також наполягають на ефективніших діях НАТО і просять відкрити їм доступ до заморожених активів Каддафі, додав Массарі, слова якого наводять італійські ЗМІ.

Літаки країн НАТО, що беруть участь в операції в Лівії, щодня здійснюють десятки бойових вильотів, цілями яких стають військові об`єкти, скупчення бронетехніки. Проте вірні Каддафі сили зберігають боєздатність і продовжують тіснити опозиціонерів, зазначає РІА "Новости".

Лівійські опозиціонери вже заявляли про недостатню допомогу союзників з НАТО. Про те, що Північноатлантичний альянс вживає недостатніх заходів для захисту мирного населення Лівії, і про необхідність активізувати ці дії раніше у вівторок заявили керівники МЗС Великобританії Вільям Хейг і Франції Ален Жюппе.