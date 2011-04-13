Під час теракту у Мінську постраждала громадянка України

Під час теракту у мінському метро постраждала громадянка України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За його словами, стан здоров`я українки задовільний, вона перебуває у лікарні й отримує всю необхідну медичну допомогу.

За дорученням міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА Посольство України в Білорусі тримає ситуацію на контролі.

Як повідомляв УНІАН, вибух на станції "Жовтнева" Мінського метрополітену стався ввечері 11 квітня. Детонував вибуховий пристрій потужністю приблизно 5-7 кг у тротиловому еквіваленті, начинений металевими елементами.

Загинули 12 осіб, близько 200 отримали поранення. За даними на 12 квітня, у лікарнях залишалися близько 150 потерпілих, з них кілька десятків осіб перебувають у тяжкому стані.

13 квітня в Білорусі офіційно оголошено днем жалоби за загиблими.