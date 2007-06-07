Литва оголосила Лукашенка персоною нон грата

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і понад півсотні інших політиків та державних службовців цієї країни стали в Литві персонами нон грата.

Як повідомляє російське видання «Новые известия», секретар (заступник міністра) МЗС Литви Дейвідас МАТУЛІОНІС пояснив, що рішення Литви про санкції щодо Білорусі, по суті, є не санкцією Литви, а санкцією Європейського Союзу (ЄС), а Литва, як член ЄС, тільки приєднується до неї.

До списку включено міністрів силових відомств, генерального прокурора, керівника КДБ Білорусі, спікера і деяких членів парламенту, членів виборчої комісії - всього близько 60-70 осіб, проти яких країни ЄС застосовують санкції.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2006 року ЄС заборонив в`їзд на свою територію О.ЛУКАШЕНКУ і 30 білоруським чиновникам. У травні 2006 року ЄС розширив санкції проти керівництва Білорусі, заморозивши будь-які рахунки білоруського Президента і ще 35 функціонерів у європейських банках.

У березні поточного року Рада (міністрів) Євросоюзу продовжила до 10 квітня 2008 року дію санкцій стосовно Білорусі.