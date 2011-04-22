Фрагменти тіл знайдені після вибуху на хімкомбінаті в Чехії

Чеська поліція підтвердила, що виявила фрагменти тіл загиблих від вибуху в середу на заводі в місті Пардубіце, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеву поліцію.

Потужний вибух стався в середу на хімічному комбінаті Explosia, вибухнув нітрогліцерин. Повністю були зруйновані дві будівлі, вибуховою хвилею поранено дев`ятеро людей. Четверо, які безпосередньо були на хімкомбінаті у момент трагедії, вважалися зниклими без вісті. На місці вибуху виникла пожежа, вибуховою хвилею вибиті вікна в довколишніх будинках. Вибухова хвиля відчувалася в радіусі десяти кілометрів від комбінату.

Як повідомляє у п`ятницю чеське інформагентство ЧТК, триває розбір завалів в центрі вибуху. "Не виключено, що ще будуть знайдені фрагменти тіл", - сказав керівник поліції в Пардубіце.