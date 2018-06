WikiLeaks оприлюднив досьє на в'язнів Гуантанамо

Сайт WikiLeaks оприлюднив пакет таємних оперативних досьє на ув`язнених в американському таборі Гуантанамо, повідомляє Лента.ру. Документи 25 квітня передрукували найбільші світові ЗМІ, включаючи The New York Times, The Guardian, El Pais та інші.

У документах міститься характеристика практично на всіх в`язнів Гуантанамо. Там також є звіти про більш як 700 допитів, проведених у в`язниці на кубинській базі США. У матеріалах згадується цінність кожного ув`язненого з погляду отримання розвідданих, а також ступінь загрози, яку він може становити, якщо опиниться на волі. З деяких досьє випливає, що заради отримання інформації підозрюваних піддавали тортурам.

Матеріали супроводжуються фотографіями ув`язнених Гуантанамо. Багато із знімків публікуються у відкритому доступі вперше.

Вашингтон вже виступив з коментарем через появу чергового "зливу" WikiLeaks. Спецпредставник Барака Обами у справах ув`язнених Деніел Фрід (Daniel Fried) назвав оприлюднення секретних досьє невдалим рішенням.