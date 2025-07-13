Попри штраф, обов'язок оновити свої дані не зникає.

Штраф за невчасне оновлення персональних даних можна заплатити в застосунку "Резерв+", однак навіть після цього громадяни все одно повинні оновити свої дані. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, цитує "РБК-Україна".

"В будь-якому випадку необхідність оновити свої дані після змін залишається за громадянином. Згідно з діючим законодавством, наприклад, якщо ви змінюєте телефон, ви маєте його оновити і зараз в "Резерв+" це доступно", - пояснила вона.

Водночас Черногоренко підкреслила, що є громадяни, які не встигли зробити це вчасно.

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"І от зараз для тих, хто це не встиг зробити, як зручний вихід з цієї ситуації без походу в ТЦК виконати свій обов'язок і оновити дані. Тому що обов'язок зі штрафом не зникає", - додала посадовець.

Відомо, що з 11 липня військовозобов'язані, які не встигли оновити свої дані, отримали можливість спалити штраф у "Резерв+" онлайн. Також на таку оплату буде діяти знижка 50%.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше у Міноборони повідомили, що відстрочка для добровольців за "Контрактом 18-24" гарантуватиметься законом. Відповідний законопроєкт був схвалений на засіданні уряду у п’ятницю, 27 червня.

У міністерстві додали, що гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

Водночас майор ЗСУ Євген Карась висловився про проблеми мобілізації та репутацію ТЦК. За його словами, люди бояться мобілізації, тому що їх налякали різними відео та історіями - "ця істерика тільки посилюється "мейнстримом" і поширенням фейків".

Проте він запевнив, що можна допомогти людям, які бояться мобілізації.

"Якщо людині страшно, вона може домовитися, щоб її взяли на посаду, яка їй підходить. Не всі підрозділи - це окопи і штурмові операції. Є штабні посади, аналітика, логістика, технічна підтримка - роботи багато, і вона потрібна", - наголосив Карась.

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