Генсекретар НАТО прибуде до США в понеділок, але зустріч із Трампом відбудеться тільки у вівторок.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 14 липня і у вівторок, 15 липня, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Хегсетом, ідеться у пресрелізі НАТО.

Причина візиту Рютте в повідомленні не уточнюється, проте Трамп у нещодавньому інтерв'ю NBC News заявив, що США готові постачати зброю Україні через НАТО і що в понеділок він зробить "велику заяву щодо Росії", пише Reuters.

Видання підкреслює, що адміністрація Трампа досі відправляла лише ті види озброєнь, які були схвалені колишнім президентом США Джо Байденом, відомим як переконаний прихильник Києва.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні з тривогою чекають на заяву Трампа, яка прозвучить уже зовсім скоро. "Ми перепробували всі можливі варіанти, щоб переконати Трампа, що Путін не хоче миру і продовжить бомбити. Сподіваюся, Трамп нарешті це зрозумів", - заявило одне з українських джерел Bild.

Колишній помічник держсекретаря США Девід Кремер, своєю чергою, розповів, як зрозуміти, що Трамп змінив своє ставлення до Путіна. "Якщо ми побачимо відновлення регулярного озброєння, це означатиме розворот у курсі, якого Трамп дотримувався досі", - зазначив він. Однак і це не все.

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