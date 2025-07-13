Звільнені співробітники працювали над справою про незаконне зберігання Трампом секретних документів і розслідуванням спроб Трампа скасувати результати виборів 2020 року.

Міністерство юстиції США звільнило десятки слідчих і прокурорів, які розслідували діяльність президента Дональда Трампа і його соратників, пише CBS News із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що звільнені співробітники працювали над справою про незаконне зберігання Трампом секретних документів і розслідуванням спроб Трампа скасувати результати виборів 2020 року.

За словами джерела, було звільнено щонайменше 35 співробітників Міністерства юстиції, і ще щонайменше 15 можуть бути звільнені.

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Серед звільнених були помічники юристів, фінансовий і допоміжний персонал, а також два прокурори Міністерства юстиції в Північній Кароліні та Флориді.

Одна зі звільнених співробітниць, Петті Хартман, яка обіймала посаду провідного фахівця зі зв'язків із громадськістю у ФБР, зазначила в коментарі CBS, що репресії триватимуть.

"Правил більше не існує", - сказала Хартман. "Раніше існувала межа, дуже чіткий поділ між Білим домом і Міністерством юстиції, оскільки одне не повинно втручатися в роботу іншого. Ця межа виразно зникла".

Видання нагадує, що чистка співробітників Міністерства юстиції розпочалася незабаром після другої інавгурації Трампа, коли він призначив колишнього адвоката захисту Еда Мартіна виконувачем обов'язків головного прокурора у Вашингтоні, округ Колумбія.

Звільнення в Білому домі

Нагадаємо, у березні радник президента з нацбезпеки Майк Волц опинився в центрі великого скандалу. Він організував груповий чат у месенджері Signal для вищих чиновників Білого дому, в якому обговорювали удари по хуситах. У чат випадково додали головного редактора Atlantic Джеффрі Голдберга.

Пізніше стало відомо, що Волтца та інших співробітників звільнено з Ради національної безпеки.

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