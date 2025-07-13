Ця риба зазвичай мешкає на глибині, де заривається в мул, підстерігаючи здобич. Фахівець пояснив, чому її помітили на узбережжі.

В Одесі, на узбережжі Чорного моря, помітили отруйну рибу – морського дракона.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, які оприлюднили відповідне фото.

Як пояснив УНІАН керівник громадської організації "Зелений лист", еколог Владислав Балінський, великий морський дракон – небезпечна отруйна риба, яка живе в Чорному морі.

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"Вона мешкає на глибині, де заривається в мул, підстерігаючи здобич. Чому її могли помітити на мілководді? Був сильний вітер, з глибини піднялася холодна вода, насичена сірководнем і, можливо, тому морський дракон опинився на мілководді. Особисто я його раніше в Одесі не фіксував…", - сказав Балінський.

При цьому він звернув увагу на той факт, що море підносить й інші сюрпризи.

"Наприклад, учора я пірнав та побачив кам'яного краба, який занесено до Червоної книги", - розповів еколог.

Довідка УНІАН. Великий морський дракон (великий морський скорпіон, змійка) - вид хижих променеперих риб сімейства драконових, що мешкають у прибережних водах європейської Атлантики, а також у Чорному та Середземному морях.

Це донна риба, її максимальна довжина становить – 53 см, але зазвичай до 25 см, маса тіла – до 1,9 кг. Шипи морського дракона, що знаходяться в першому колючому промені спинного плавця і зябрових кришках, мають отруйні залози, укол цими шипами для людини дуже болючий. Спричиняє набряк, почервоніння, можливі запаморочення, нудота, жар, іноді – важка алергічна реакція. У важких випадках можливий параліч ноги, серцева недостатність та судоми, без відсутності своєчасної допомоги – смерть.

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У Дніпрі траплялися випадки вилову піраньї. Іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН Юлія Куцоконь розповіла, що піраньї належать до великої таксономічної групи риб, яка включає безліч різновидів, кожен з яких має унікальні екологічні вимоги.

Наразі в водоймах України не зафіксовано природного відтворення піраній, хоча трапляються випадки їхньої появи. За словами Куцоконь, ключовим фактором, який стримує поширення піраній у Дніпрі, є температура - для життя та розмноження цих риб потрібен тепліший клімат, ніж наразі зафіксовано в Україні.

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