У мережі з'явився злив внутрішньої презентації проекту.

На тлі триваючого конфлікту навколо Subnautica 2 компанія Krafton визнала справжність витеклої презентації з внутрішньою оцінкою стану проєкту. Документ був опублікований на Reddit і швидко розійшовся мережею.

Згідно зі слайдами, з травня 2023 по травень 2025 року команда Unknown Worlds скоротила обсяг контенту в ранній версії гри: прибрали два біоми, один тип левіафанів, кілька істот та інструментів, один транспорт, систему кастомізації, режим із користувацькими налаштуваннями і близько шести годин сюжетних епізодів.

Як наголошується в презентації, частину цього контенту перенесли на більш пізні етапи, але підсумкова збірка істотно скоротилася, через що довелося переглядати терміни і формат релізу.

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Krafton заявив, що саме на цій базі й ухвалювалося рішення про перенесення Subnautica 2 на 2026 рік. Представники компанії підкреслюють, що проєкт серйозно відстав від графіка, а ключові співробітники не виконували свої обов'язки.

Зокрема, креативний директор гри Чарлі Клівленд, за словами видавця, нібито зосередився на зйомках свого кіно, на шкоду роботі над проєктом.

Сам Клівленд звинувачення заперечує. Він називає Subnautica справою всього свого життя і стверджує, що гра була повністю готова до запуску в ранньому доступі.

Після звільнення він разом із двома іншими співзасновниками студії подав до суду на Krafton, звинувативши компанію в несправедливому розірванні контракту.

Нагадаємо, що все почалося з того, що Krafton звільнила відразу трьох керівників Unknown Worlds і поставила на чолі компанії Стіва Папутсіса, колишнього продюсера серії Dead Space.

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