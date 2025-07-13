Диктатор заявив, що нормальним відносинам Росії та Заходу заважає геополітичний аспект.

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що Захід упродовж багатьох років залишається байдужим до інтересів Росії. Про це російський правитель заявив в одному з інтерв'ю, пише ТАСС.

Він сказав, що нормальним відносинам Росії та Заходу заважає геополітичний аспект, хоч, каже, раніше здавалося, що це комуністична ідеологія СРСР. За його словами, він і сам раніше так думав.

"Багато хто вважає, і я в тому числі, як не дивно... вважав, що головні протиріччя - це [суперечності] ідеологічного характеру", - зазначив Путін.

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Однак, мовляв, і після розпаду Радянського Союзу "наплювальне ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося".

"Це було зав'язано на явному бажанні досягти якихось геополітичних переваг. Більше того, я вже, коли став президентом, теж не одразу все зрозумів", - розповів диктатор.

За словами кремлівського правителя, попри всі спроби донести позицію Росії, Захід залишався байдужим до її інтересів.

"Для мене стало очевидним, що ідеологія мала, напевно, якесь значення, але все-таки в основі всіх цих протиріч лежать геополітичні інтереси. Ось це головне", - підкреслив він.

Путін додав, що нібито з боку Москви Заходу "багато всього пропонувалось - і в галузі стратегічних наступальних озброєнь, і в галузі протиракетної оборони", однак, за його словами, "все відкидалося, відкидалося, відкидалося".

Що кажуть про Путіна західні лідери

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Путін - стратегічний дурень і військовий невдаха, мовляв, його війна в Україні є найбільшою тактичною і стратегічною помилкою в сучасній історії. За його словами, російський диктатор зазнав невдачі за всіма показниками: прагнув заспокоїти Україну - а вона стане членом Євросоюзу, а зрештою й НАТО, мав на меті демонтувати НАТО - але його кордон збільшився, хотів розвалити ЄС - але блок став тільки більш об’єднаним.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не збирається розмовляти з Путіним, мовляв, подібні контакти європейських лідерів у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні. Як приклад він навів візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана у Москву в липні 2024 року, після якого Росія вдарила по лікарні "Охматдит" у Києві.

Нещодавно президент США Дональд Трамп розкритикував Путіна за триваючі атаки Росії на Україну. Він також сказав, що очікує, що Сенат ухвалить більш жорсткий законопроєкт про санкції проти Росії, автором якого є сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни.

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