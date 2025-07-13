Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що Захід упродовж багатьох років залишається байдужим до інтересів Росії. Про це російський правитель заявив в одному з інтерв'ю, пише ТАСС.
Він сказав, що нормальним відносинам Росії та Заходу заважає геополітичний аспект, хоч, каже, раніше здавалося, що це комуністична ідеологія СРСР. За його словами, він і сам раніше так думав.
"Багато хто вважає, і я в тому числі, як не дивно... вважав, що головні протиріччя - це [суперечності] ідеологічного характеру", - зазначив Путін.
Однак, мовляв, і після розпаду Радянського Союзу "наплювальне ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося".
"Це було зав'язано на явному бажанні досягти якихось геополітичних переваг. Більше того, я вже, коли став президентом, теж не одразу все зрозумів", - розповів диктатор.
За словами кремлівського правителя, попри всі спроби донести позицію Росії, Захід залишався байдужим до її інтересів.
"Для мене стало очевидним, що ідеологія мала, напевно, якесь значення, але все-таки в основі всіх цих протиріч лежать геополітичні інтереси. Ось це головне", - підкреслив він.
Путін додав, що нібито з боку Москви Заходу "багато всього пропонувалось - і в галузі стратегічних наступальних озброєнь, і в галузі протиракетної оборони", однак, за його словами, "все відкидалося, відкидалося, відкидалося".
Що кажуть про Путіна західні лідери
Як повідомляв раніше УНІАН, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Путін - стратегічний дурень і військовий невдаха, мовляв, його війна в Україні є найбільшою тактичною і стратегічною помилкою в сучасній історії. За його словами, російський диктатор зазнав невдачі за всіма показниками: прагнув заспокоїти Україну - а вона стане членом Євросоюзу, а зрештою й НАТО, мав на меті демонтувати НАТО - але його кордон збільшився, хотів розвалити ЄС - але блок став тільки більш об’єднаним.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не збирається розмовляти з Путіним, мовляв, подібні контакти європейських лідерів у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні. Як приклад він навів візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана у Москву в липні 2024 року, після якого Росія вдарила по лікарні "Охматдит" у Києві.
Нещодавно президент США Дональд Трамп розкритикував Путіна за триваючі атаки Росії на Україну. Він також сказав, що очікує, що Сенат ухвалить більш жорсткий законопроєкт про санкції проти Росії, автором якого є сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни.