Президент Ірану шокував генсека ООН

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун "шокований і стривожений" словами президента Ірану Махмуда Ахмадінежада про те, що світ незабаром стане свідком зникнення Ізраїлю, повідомляє Associated Press з посиланням на заяву представника ООН Марі Окабе.

"Генеральний секретар наголошує, що Ізраїль є повноправним членом ООН, що має ті самі права і зобов`язання, що і будь-яка інша держава", - заявила М.Окабе.

"Пан Гі Мун нагадав, що, згідно зі статутом ООН, всі члени цієї організації узяли на себе зобов`язання уникати використання погроз або сили відносно територіальної цілісності і політичної незалежності будь-якої держави", - додала представник ООН.

Нагадаємо, що 3 червня ц.р. М.Ахмадінежад під час церемонії, присвяченої 18-ій річниці смерті аятолли Рухоли Хомейні, заявив, що світ скоро стане свідком зникнення Ізраїлю. За його словами, війна в Лівані між Ізраїлем і угрупуванням "Хезболла" показала, що "вперше гегемонія ізраїльського окупаційного режиму впала, і після цього почався відлік днів до його загибелі".

Раніше іранський президент вже заявляв, що необхідно "стерти Ізраїль з карти світу". Згодом іранський МЗС запевнив, що слова президента, сприйняті багатьма державами як пряма загроза єврейській державі, невірно витлумачили, а сам М.Ахмадінежад стверджував, що не закликав до знищення Ізраїлю. За його словами, ця держава зникне саме по собі.

РБК