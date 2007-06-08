Путін зробив Бушу цікаву пропозицію

На самміті Великої вісімки у Гайліґендамі відбулась зустріч президентів США та Росії.

Після зустрічі президент Буш визначив як «цікаву» пропозицію російського президента який сказав, що Сполучені Штати можуть використовувати колишню радянську ракетну базу на території Азербайджану для системи протиракетної оборони замість баз у Польщі та Чехії, передає Бі-бі-сі.

За словами пана Путіна, Росія не націлюватиме свої ракети на Європу, якщо США погодяться створити спільну з Росією систему протиракетної оборони, яка б захищала усю Європу від країн-парій.

Американці заявили, що обміркують російську пропозицію.

Росія гостро критикує плани США розмістити системи ПРО у Чехії та Польщі, але президент Буш запевняє, що Кремль «не повинен боятисяамериканських ракет».

Лідери найрозвинутіших держав світу провели перший день переговорів на самміті країн Великої Вісімки в Гайліґендамі на німецькому узбережжі Балтики.

Учасники зосередились на світовій економіці та країнах, що розвиваються, енергетичних питаннях та кліматичних змінах.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що лідери Великої вісімки узгодили план боротьби з кліматичними змінами.