В Японії виділили 50 млрд. дол. на перший етап відбудови

Парламент Японії сьогодні затвердив раніше запропонований Кабінетом міністрів 1-й додатковий бюджет на суму 50 млрд. дол. на подолання наслідків катастрофічного землетрусу і цунамі.

Як передає ІТАР-ТАРС, ці кошти підуть на збір і вивезення уламків, будівництво тимчасового житла для евакуйованих, відновлення доріг, портів та іншої інфраструктури, допомогу малому і середньому бізнесу. В рамках цієї суми по 5 млн. ієн (приблизно 61 тис. дол.) виділяється сім`ям, що втратили годувальника.

Кошти передбачається знайти, не вдаючись до випуску нових урядових облігацій, щоб не збільшувати внутрішній борг. Його сума і без того удвічі перевищує розміри валового внутрішнього продукту Японії. Фінансування робіт з подолання наслідків стихійного лиха передбачається забезпечити, зокрема, за рахунок коштів, раніше призначених для пенсійного фонду. Буде також скорочена допомога державам, що розвиваються, згорнуто колишні програми з виплати допомоги на дітей тощо.

Влада Японії розглядає нинішні асигнування тільки як першу частину виплат, направлених на подолання наслідків стихійного лиха 11 березня. Кабінет міністрів намічає затвердити ще два подібних бюджетів. В цілому витрати на ці цілі можуть перевищити 10 трлн. ієн (близько 122 млрд. дол.).